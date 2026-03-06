Трамп позвонил Путину – президенты обсудили Иран и Украину

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он состоялся по инициативе американского лидера.

Американский президент Дональд Трамп сегодня позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы обсудить развитие текущей обстановки в мире, такое заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он поведал, что беседа глав государств носила деловой характер, была конструктивной и откровенной. При этом, пояснил Ушаков, президенты сделали акцент на ситуации вокруг Ирана и на переговорах по украинской тематике.

Помощник российского лидера уточнил, что Путин озвучил Трампу свои соображения по максимально быстрому урегулированию иранского конфликта политико-дипломатическими путями, в том числе по результатам своих разговоров с главами государств Персидского залива.

По словам Ушакова, Трамп снова выразил заинтересованность в скорейшем прекращении огня и долгосрочном урегулировании на Украине. Президент России положительно оценил посреднические шаги Вашингтона и Трампа лично в урегулировании украинского конфликта.

Кроме того, главы государств коснулись темы Венесуэлы.

Помощник президента добавил, что Путин и Трамп также заявили о готовности к регулярному общению.

В общей сложности их разговор продолжался примерно час.