Джейхун Байрамов и Хакан Фидан обсудили нарастающую напряженность в регионе

Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонный разговор, в котором обсудили эскалацию напряженности в регионе.

Сегодня вечером министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его турецкий коллега Хакан Фидан провели телефонный разговор, сообщает МИД Азербайджана.

В ходе беседы дипломаты обменялись мнениями о сложившейся ситуации в области безопасности и нарастающей напряженности в регионе. Поднималась также тема рисков, касающихся недавних событий на фоне военной эскалации, было рассмотрено их влияние на региональную стабильность.

Джейхун Байрамов выразил осуждение в связи с совершенным сегодня ракетным обстрелом территории Турции, выразил поддержку братскому турецкому народу.

Было подчеркнуто, что новая военная эскалация может вызвать нежелательные последствия. Стороны обменялись мнениями о возможных шагах по содействию созданию атмосферы диалога.

Особое внимание было обращено на тот факт, что нападения на соседние страны и любые шаги, которые направлены против территориальной целостности суверенных стран, неприемлемы.

Кроме того, Байрамов и Фидан указали на то, что стратегический союз и братские отношения между Баку и Анкарой очень важны в текущей сложной геополитической обстановке. Была отмечена важность продолжения двусторонних консультаций и координации по вопросам, связанным с регионом.

Министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.