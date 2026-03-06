ОАЭ отразили массированный удар из Ирана

Количество атак ОАЭ со стороны Ирана за девять дней иранской войны перевалило за 1600: сегодня утром более 100 беспилотников и 17 ракет попытались поразить цели в Эмиратах.

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов проинформировало об отражении масштабной ракетной и беспилотной атаки Ирана на объекты в различных эмиратах. Всего было зафиксировано 134 запуска с иранской территории, ни один не достиг цели.

Уточняется, что из 134 запусков 17 были баллистическими ракетами средней дальности, а остальные 117 – беспилотными летательными аппаратами.

Все ракеты, кроме одной, были сбиты эмиратскими силами противовоздушной обороны, последняя не долетела до территории ОАЭ и затонула в Ормузском проливе.

Среди беспилотников почти все – 113 единиц – удалось перехватить системами радиоэлектронной борьбы и ПВО. Четыре добрались до территории ОАЭ, но упали по пути к назначенным целям.

В Минобороны ОАЭ обратили внимание на массированность атак Корпуса стражей Исламской революции на эмиратские объекты: в течение девяти дней Эмираты более 1600 раз становились целями иранских ракет (238 единиц) и беспилотников (порядка 1400 единиц).