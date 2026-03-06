Еще восемь россиян и трое дипломатов из Казахстана покинули Иран через Азербайджан

Азербайджан продолжает оказывать помощь иностранным гражданам, желающим покинуть зону боевых действий в Иране, предоставляя им возможность эвакуировать через азербайджанскую территорию. Пропуск иностранцев ведется на ППП "Астара" на ирано-азербайджанской границе.
По данным АЗЕРТАДЖ, сегодня утром в Азербайджан из Ирана прибыли восемь граждан России. Таким образом, число эвакуированных через Азербайджан россиян достигло 290 человек.
Вместе с ними из Ирана в Азербайджан перешли три казахстанских дипломата.
Таким образом, на данный момент известно об эвакуации из Ирана в Азербайджан 309 азербайджанских граждан и 1575 иностранцев. Из них почти каждый пятый (18,4%) – это гражданин России. Больше чем россиян через Азербайджан эвакуировано только граждан Китая – 529 человек (33,6%).
Эвакуируются через Азербайджан люди со всего света:
- Европа (Италия, Испания, Франция, Германия, Болгария, Великобритания, Словакия, Сербия, Швейцария, Австрия, Чехия и др.);
- Азия (Китай, Пакистан, Оман, Индонезия, Саудовская Аравия, Япония, ОАЭ, Афганистан и др.);
- Америка (Канада и Бразилия);
- Африка (Конго, Нигерия);
- Постсоветское пространство (Россия, Беларусь, Грузия, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Украина).