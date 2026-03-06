Еще восемь россиян и трое дипломатов из Казахстана покинули Иран через Азербайджан

Число россиян, эвакуированных из Ирана через Азербайджан, этим утром приблизилось к 300. Также помощью Азербайджана в эвакуации воспользовались три дипломата Казахстана.

Азербайджан продолжает оказывать помощь иностранным гражданам, желающим покинуть зону боевых действий в Иране, предоставляя им возможность эвакуировать через азербайджанскую территорию. Пропуск иностранцев ведется на ППП "Астара" на ирано-азербайджанской границе.

По данным АЗЕРТАДЖ, сегодня утром в Азербайджан из Ирана прибыли восемь граждан России. Таким образом, число эвакуированных через Азербайджан россиян достигло 290 человек.

Вместе с ними из Ирана в Азербайджан перешли три казахстанских дипломата.

Таким образом, на данный момент известно об эвакуации из Ирана в Азербайджан 309 азербайджанских граждан и 1575 иностранцев. Из них почти каждый пятый (18,4%) – это гражданин России. Больше чем россиян через Азербайджан эвакуировано только граждан Китая – 529 человек (33,6%).

Эвакуируются через Азербайджан люди со всего света: