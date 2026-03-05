Грузоперевозки между Азербайджаном и Ираном возобновлены

С 9 марта грузовой транспорт может снова пересекать границу Азербайджан а и Ирана. Ранее трансграничные грузоперевозки были остановлены в связи с атакой дронов на Нахчыван.

Движение грузового транспорта через государственную границу между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран восстановлено в обоих направлениях с 10:00 9 марта, сообщает кабмин Азербайджана.

Временная приостановка пропуска грузовиков через границу действовала в соответствии с решением азербайджанского кабмина №66 от 5 марта. С марта погранпункты пропускали только большегрузы, возвращающиеся из Азербайджана в Иран и наоборот.

Временная приостановка грузоперевозок была введена Азербайджаном после того, как 5 марта на Нахчыван была произведена атака дронами со стороны Ирана.