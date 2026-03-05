Почти 300 россиян эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Погранслужба Азербайджана сообщила о продолжающейся наземной эвакуации россиян из Ирана. Она происходит через пункт пропуска "Астара".

Азербайджан на фоне обострения ситуация на Ближнем Востоке эвакуировал из Ирана 282 граждан России. Об этом рассказали в государственной погранслужбе АР.

Там отметили, что эвакуация из Исламской Республики осуществляется через погранично-пропускной пункт "Астара", передает РИА Новости.

"С 28 февраля до 15.00 (14.00 мск – прим. ред.) утра 7 марта через азербайджанскую границу из Ирана эвакуированы 282 гражданина России. В общей сложности эвакуировано около 1800 человек"

– погранслужба Азербайджана

В субботу, 28 февраля, Соединенные Штаты и Израиля приступили к нанесению ударов по объектам, находящимся на территории Ирана. Жертвами этих атак стал ряд высокопоставленных официальных лиц Исламской Республики, в том числе верховный лидер ИРИ Али Хаменеи. В ответ Иран начал наносить удары по израильской территории и по объектам США, которые находятся в странах Ближнего Востока.