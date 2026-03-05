Лига арабских государств соберется на экстренное заседание из-за Ирана

Главы МИД ЛАГ проведут сегодня встречу в режиме видеоконференции. Центральной темой обсуждения станут удары Ирана по соседним государствам.
В воскресенье, 7 марта, состоится экстренное заседание Лиги арабских государств (ЛАГ). Об этом рассказал помощник генерального секретаря блока Хоссам Заки.
Он уточнил, что во встрече примут участие главы МИД ЛАГ. Они обсудят удары Ирана по территории нескольких арабских стран.
Встреча пройдет в онлайн-формате. Она была инициирована Египтом, Иорданией, Катаром, Кувейтом, Оманом и Саудовской Аравией.
Ранее сегодня стало известно, что власти Ирана приняли решение перестать наносить удары по соседним странам Ближнего Востока.