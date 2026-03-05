Вестник Кавказа

Лига арабских государств соберется на экстренное заседание из-за Ирана

Вид Маската
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Главы МИД ЛАГ проведут сегодня встречу в режиме видеоконференции. Центральной темой обсуждения станут удары Ирана по соседним государствам.

В воскресенье, 7 марта, состоится экстренное заседание Лиги арабских государств (ЛАГ). Об этом рассказал помощник генерального секретаря блока Хоссам Заки.

Он уточнил, что во встрече примут участие главы МИД ЛАГ. Они обсудят удары Ирана по территории нескольких арабских стран.

Встреча пройдет в онлайн-формате. Она была инициирована Египтом, Иорданией, Катаром, Кувейтом, Оманом и Саудовской Аравией.

Ранее сегодня стало известно, что власти Ирана приняли решение перестать наносить удары по соседним странам Ближнего Востока.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1780 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.