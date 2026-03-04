Вестник Кавказа

Израиль совершил серию ударов по военным объектам "Хезболлы"

Израиль совершил серию ударов по военным объектам "Хезболлы"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Израиле сообщили о нанесении ударов по военным объектам "Хезболла". Атакованы также было несколько командиров сил спецназначения "Радван".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военным объектам и оружейным складам ливанской группировки "Хезболла". Об этом рассказали в самой армейской пресс-службе.

"Армия обороны Израиля завершила очередную волну ударов по ракетным установкам, складам оружия и другим военным объектам "Хезболлах" в различных районах южного Ливана и в долине Бекаа"

– пресс-служба ЦАХАЛ

Целью ударов также стали два командира сил специального назначения этой организации "Радван".

"Кроме того, на юге Ливана были нанесены удары по двум командирам спецназа "Радван" в двух командных центрах Хезболлы"

– армейская пресс-служба

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1655 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.