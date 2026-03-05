Иран отреагировал на комментарии Трампа о преемнике Хаменеи

Нового верховного лидера в Иране будут выбирать без какого-либо вмешательства извне, сообщил посол ИРИ в ООН. Он отметил, что все будет сделано в соответствии с конституционными процедурами.

В Иране раскритиковали президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за его высказывание о преемнике верховного лидера Али Хаменеи.

Посол Исламской Республики в Организации Объединенных Наций (ООН) Саид Иравани подчеркнул, что при выборе нового верховного лидера будут руководствоваться исключительно волей иранского народа.

"Выбор руководства Ирана будет осуществляться строго в соответствии с нашими конституционными процедурами и исключительно по воле иранского народа, без какого-либо иностранного вмешательства"

– Саид Иравани

Напомним, Али Хаменеи погиб в результате ударов, нанесенных США и Израилем по иранской территории ровно неделю назад. В ответ Исламская Республика атаковала Израиль и базы США в странах Ближнего Востока.