ОАЭ перехватили 15 ракет и свыше 100 беспилотников

Бурдж-Халифа
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В ОАЭ сообщили о перехвате 15 ракет и более 100 беспилотников. По информации оборонного ведомства страны, одна из ракет упала в море.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) перехватили 7 марта 15 баллистических ракет. Об этом информирует Минобороны ОАЭ.

Согласно сообщению, одна из ракет упала в море.

"Системы ПВО ОАЭ зафиксировали сегодня, в субботу, 7 марта 2026 года, 16 баллистических ракет, из которых 15 были перехвачены и уничтожены, а одна баллистическая ракета упала в море"

– оборонное ведомство ОАЭ

Кроме того, в министерстве отметили, что системы ПВО перехватили почти 120 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

"Системы ПВО также зафиксировали 121 беспилотный летательный аппарат, из которых 119 были перехвачены, а два упали на территорию ОАЭ"

– Минобороны ОАЭ

