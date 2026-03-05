ОАЭ перехватили 15 ракет и свыше 100 беспилотников

В ОАЭ сообщили о перехвате 15 ракет и более 100 беспилотников. По информации оборонного ведомства страны, одна из ракет упала в море.
Системы противовоздушной обороны (ПВО) Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) перехватили 7 марта 15 баллистических ракет. Об этом информирует Минобороны ОАЭ.
Согласно сообщению, одна из ракет упала в море.
"Системы ПВО ОАЭ зафиксировали сегодня, в субботу, 7 марта 2026 года, 16 баллистических ракет, из которых 15 были перехвачены и уничтожены, а одна баллистическая ракета упала в море"
– оборонное ведомство ОАЭ
Кроме того, в министерстве отметили, что системы ПВО перехватили почти 120 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
"Системы ПВО также зафиксировали 121 беспилотный летательный аппарат, из которых 119 были перехвачены, а два упали на территорию ОАЭ"
– Минобороны ОАЭ