Тегеран призвал страны Ближнего Востока отказаться от сотрудничества с США

Странам Ближнего Востока следует отказаться от поддержки атак и сотрудничества с США, чтобы не провоцировать Тегеран на атаки военных баз Вашингтона на их территории, заявил замглавы администрации президента Ирана.

Иран призвал страны Ближнего Востока отказаться от поддержки атак США, пообещав не станет ответных действий в их отношении, сообщил замглавы администрации президента Ирана по связям с общественностью Мохаммад-Мехди Табатабаи.

"Послание президента Ирана предельно ясно: если страны региона не будут сотрудничать с Вашингтоном при нападении США на нас, тогда и мы на них не нападем. Иран всегда подчеркивал важность сохранения и продолжения дружественных отношений с региональными государствами на основе добрососедства и взаимного уважения к суверенитету и территориальной целостности"

- Мохаммад-Мехди Табатабаи

В противном случае Иран будет решительно отвечать на продолжение "агрессии" атаками на американские базы на Ближнем Востоке, заверил политик, передает РИА Новости

Тегеран рассчитывает сохранить отношения со странами Ближнего Востока, по территории которых наносил удары, реагируя на нападение США и Израиля, заявил ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан, отметив: ИРИ проводит оборонительные операции исключительно по целям и местам, которые являются источником и отправным пунктом для агрессивных действий против Ирана и считает их законными целями.

Напомним, ранее мы писали о том, что Временный руководящий совет Ирана постановил перестать наносить удары по соседним странам Ближнего Востока, это подтвердил и президент ИРИ, извинившись за нанесенные ранее удары. В то же время иранский лидер подчеркнул, что Иран будет делать исключение лишь для тех стран, с территории которых предпринимаются атаки.