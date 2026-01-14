В Азербайджане выбрали представителя на "Евровидение-2026"

На "Евровидение-2026" от Азербайджана поедет певица JIVA. В ее репертуаре есть песни как на азербайджанском языке, так и на русском.

Азербайджан на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2026 году будет представлять певица JIVA (Джамиля Гашимова). Об этом сказано в сообщении, размещенном на официальной странице конкурса.

Всего для участия в "Евровидении-2026" поступило 100 заявок, в рамках которых было представлено 186 песен. Представителя республика на предстоящем конкурсе определяло жюри. На финальном этапе отбора осталось три кандидата. Победу в итоге одержала JIVA.

Джамиля Гашимова в течение своей карьеры принимала участие в различных музыкальных проектах, а сольно начала выступать в 2017 году. Она исполняет песни в различных жанрах pop, dance и R&B. В репертуаре певицы присутствуют песни на трех языках – азербайджанском, русском и английском.

Напомним, в этом году "Евровидение" пройдет в Вене. Конкурс начнется 12 мая, а завершится 16 мая.