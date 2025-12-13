Победитель "Детского Евровидения" представит Грузию на "Евровидении-2026"

Юбилейный конкурс "Евровидение-2026" состоится в столице Австрии в мае этого года. Грузия будет представлена на нем коллективом "Бзикеби".

Грузию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2026" будет представлять трио "Бзикеби", победившее в свое время на "Детском Евровидении".

Группа "Бзикеби" состоит из трех человек – Георгия Шиолашвили, Мариам Татулашвили и Мариам Кикуашвили. Они прославились в детском возрасте благодаря победе на "Детском Евровидении-2008".

Песня, с которой коллектив выступит на конкурсе "Евровидение" в Вене, пока не определена.

Напомним, 70-й конкурс "Евровидение" будет проходить в столице Австрии 12-16 мая. Для Грузии предстоящий конкурс станет 18-м по счету. Дебют страны на "Евровидении" состоялся в 2007 году.