"Детское Евровидение-2025" завершилось в Тбилиси: победа досталась Франции

Плакат с рекламой детского Евровидения
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Следующее "Детское Евровидение" пройдет во Франции: представительница страны Лу Делез стала лучшей в финале конкурса для юных исполнителей в Тбилиси.

Песенный конкурс юных исполнителей "Детское Евровидение", прошедший в Тбилиси, выиграла Франция. 

Представительница Франции Лу Делез покорила европейское жюри и зрителей своим исполнением песни Ce Monde, набрав 248 баллов. Теперь у жителей страны появился повод гордиться еще одним человеком по фамилии Делез (после известного философа Жиля Делеза). 

Второе место заняла Украина, симпатии зрителей и жюри к которой математически выразились в 177 баллах. Всего на один балл отстала Грузия, которую представила Анита Абгариани с композицией под названием Shine Like a Star.

Всего конкурс собрал таланты из 18 стран. Власти Грузии потратили на проведение мероприятия более 8 млн лари.

