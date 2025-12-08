Вершину Эльбруса закроют для части туристов

В КБР решили провести эксперимент, в рамках которого будут действовать ограничения на восхождения на Эльбрус для неорганизованных туристов. Ограничения введут на подъем выше 4000 метров. Проект находится на проработке МЭР РФ.

Восхождения на вершину Эльбруса планируется ограничить, сообщили в правительстве Кабардино-Балкарии.

Будет введено экспериментальное ограничение на восхождения на высоту, превышающую 4000 м.

"По инициативе министерства экономического развития РФ, такие восхождения смогут совершать только организованные группы под сопровождением аттестованных инструкторов"

Мера призвана повысить безопасность туристов и упорядочить деятельность альпинистов на Эльбруса. Власти КБР отметили, что туроператоры должны будут размещать в открытом доступе информацию об аттестации нанятых проводников.

Предложения по ограничениям на горе Эльбрус находятся на проработке в министерстве экономического развития России.