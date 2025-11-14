Ветер сорвал крышу в Каспийске – погиб человек

Житель Каспийска стал жертвой ненастья – сильный ветер унес крышу с одного из зданий, и она упала на человека.
Трагедия произошла в Каспийске: человек погиб в результате того, что ветер сорвал крышу с дома, рассказали в МЧС по Дагестану.
В ведомстве пояснили, что информацию им передал диспетчер городской ЕДДС. По его данным, ЧП случилось по адресу Каспийское шоссе, дом №1.
Шквалистый ветер унес крышу двухэтажного коммерческого здания, в котором располагалась строительная фирма.
"В результате погиб один человек"
– МЧС Дагестана
Стоит отметить, что ранее ветер унес крышу коммерческого здания, расположенного в столице Дагестана Махачкале.