Ветер сорвал крышу в Каспийске – погиб человек

Житель Каспийска стал жертвой ненастья – сильный ветер унес крышу с одного из зданий, и она упала на человека.

Трагедия произошла в Каспийске: человек погиб в результате того, что ветер сорвал крышу с дома, рассказали в МЧС по Дагестану.

В ведомстве пояснили, что информацию им передал диспетчер городской ЕДДС. По его данным, ЧП случилось по адресу Каспийское шоссе, дом №1.

Шквалистый ветер унес крышу двухэтажного коммерческого здания, в котором располагалась строительная фирма.

"В результате погиб один человек"

– МЧС Дагестана

Стоит отметить, что ранее ветер унес крышу коммерческого здания, расположенного в столице Дагестана Махачкале.