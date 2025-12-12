Шторм на Эльбрусе – канатные дороги закрыты

Непогода стала причиной закрытия канатных дорог на горе Эльбрус сегодня, такое предупреждение распространила пресс-служба курорта.

Канатки на Эльбрусе "встали" в воскресенье из-за ненастья, о приостановке их работы сообщила пресс-служба курорта.

"Канатные дороги закрыты в связи с погодными условиями (сильный ветер)"

– курорт "Эльбрус"

В сообщении также указано, что температура воздуха на станции Азау составляет -7 градусов, а на станции Гарабаши – -15 градусов. Скорость ветра при этом достигает 20 м/с.

Стоит отметить, что в штормовом предупреждении, которое было распространено МЧС по Кабардино-Балкарии, сообщалось, что скорость ветра в регионе в ближайшее время может достигнуть 30 м/с.