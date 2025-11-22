Вестник Кавказа

Партия Саакашвили подала в Конституционный суд иск против антиоппозиционных законов

Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Оппозиционная партия "Единое национальное движение" направила в Конституционный суд иск против нового закона о запрете в Грузии некоторых оппозиционных сил.

Грузинская оппозиционная партия "Единое национальное движение" намерена через суд отменить закон о запрете деятельности в стране ряда оппозиционных партий, такое заявление распространила ее пресс-служба.

"Мы выступаем против антиконституционных и антидемократических законов, противоречащих Конституции Грузии, а также Европейской конвенции по правам человека и международным стандартам, которые парламент "Грузинской мечты" принял специально для того, чтобы упразднить проевропейские партии и демократию в целом"

– заявление ЕНД

Ранее иск с требованием запретить "Единое нацдвижение" в КС Грузии направила правящая партия "Грузинская мечта". По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, его необходимость связана с тем, что оппозиция в Грузии создается извне и преследует цели внешних игроков.

