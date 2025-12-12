Единые правила для фасадов домов введут в Грузии

Власти Грузии решили стандартизировать массовую застройку в стране, введя единые правила для всех фасадов новых домов.

Фасады домов в Грузии будут проектироваться по единым для всей страны правилам, их разрабатывает Минэкономики страны.

"Наша цель – стандартизировать массовую застройку, особенно в регионах, чтобы максимально привнести эстетический вид во все регионы, города и поселки страны"

– министр экономики Мариам Квривишвили

Кроме того, в каждом регионе страны предполагается создать детальный проект, в котором были бы прописаны правила застройки как в исторических, так и в новых районах, эстетические характеристики зданий, в том числе материалы и цвета крыш и фасадов, так, чтобы внешний вид домов соответствовал застройке и истории районов.

При строительстве, реализуемом властями, предпочтение будет отдано отечественным строительным и прочим материалам.