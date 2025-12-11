США нарастили закупки гречки из России

Компании из США вдвое увеличили импорт гречки из России. Всего США закупили крупы на $1,5 за первые девять месяцев.

США в два раза нарастили импорт гречки из России в сентябре, информирует статслужба Соединенных Штатов.

В первом месяце осени американские компании ввезли гречки из РФ на более чем $200 тыс. В августе показатель составил $121 тыс. За год импорт поднялся почти на 5%.

Всего за девять месяцев года США импортировали из РФ этой крупы на сумму в $1,5 млн. РФ является основным поставщиком гречки в США. На втором месте – Канада. Закупки крупы у северного соседа оцениваются в $1,4 млн.