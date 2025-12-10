День памяти Гейдара Алиева – архитектора современного Азербайджана

Сегодня в Баку, других азербайджанских городах и столицах партнеров и союзников Азербайджана проходят вечера памяти Гейдара Алиева – создателя фундамента суверенной государственности, восстановившей независимость Азербайджанской Республики.

22 года назад, 12 декабря 2003 года, произошло одно из памятных трагических событий в истории Азербайджана – ушел из жизни азербайджанский общенациональный лидер, президент Азербайджанской Республики Гейдар Алиев. Эта дата стала Днем памяти Гейдара Алиева: ежегодно 12 декабря в самом Азербайджане и в дружественных республике государствах проходят вечера поминовения этого великого исторического деятеля, дважды – в советское время и вскоре после восстановления суверенитета Азербайджана – выстроившего экономику и политическую систему республики.

Современный Азербайджан живет на фундаменте, заложенном Гейдаром Алиевым; созданные им модели государственного развития обеспечивают на протяжении двух с лишним десятилетий реализацию стратегических целей республики, первейшей из которых было восстановление территориальной целостности государства, что было обеспечено в 2020 и 2023 годах освобождением Карабаха и Восточного Зангезура от оккупационных сил ВС Армении.

Жизнь Гейдара Алиева

Жизненный путь Гейдара Алиева начался в Нахчыване, где 10 мая 1923 года он появился на свет. С молодости он посвятил себя государственной службе, с 1944 года работая в органах госбезопасности.

В 1969 году советским центром ему было доверено руководство Азербайджанской ССР, и в течение 13 лет Гейдар Алиев успешно занимался всесторонним развитием Азербайджана, добиваясь и роста его экономических показателей, и формирования идеологии азербайджанства для защиты исторической памяти и национального самосознания азербайджанского народа.

Успехи Гейдара Алиева были так велики, что в 1982 году он вошел в состав высшей структуры советской власти – политбюро ЦК КПСС и начал работать первым заместителем председателя Совета министров СССР. На этой должности ему поручались самые сложные задачи в сферах экономики и безопасности.

Однако в 1987 году, с началом организации советским центром армяно-азербайджанского конфликта, Гейдар Алиев ушел из госуправления. В 1991 году он также сдал партбилет члена Компартии, протестуя против преступлений советских властей на Южном Кавказе.

Как только Азербайджанская Республика восстановила независимость, возникла необходимость в возвращении Гейдара Алиева – опытнейшего и талантливейшего руководителя – в азербайджанскую власть. Поначалу он председательствовал в парламенте Нахчыванской Автономной Республики и работал зампредом Верховного Совета АР, но уже летом 1993 года, в разгар Карабахской войны, был призван в Баку.

15 июня он стал спикером парламента Азербайджана и уже через 10 дней после этого, 25 июня, начал исполнять полномочия президента АР. Спустя 3 месяца, 3 октября, азербайджанский народ официально, демократическим путем избрал Гейдара Алиева президентом Азербайджана.

Следующие 10 лет Гейдар Алиев неустанно трудился сначала над спасением Азербайджана от распада и гражданской войны, затем над первостепенными задачами внутреннего и внешнеполитического укрепления государства. Была остановлена оккупация азербайджанских территорий войсками Армении и заключен Контракт века, заинтересовавший крупнейших мировых игроков в долгосрочной стабильности Азербайджана.

В эти годы благодаря усилиям Гейдара Алиева многонациональный и многоконфессиональный азербайджанский народ был объединен вокруг стратегических идей защиты суверенитета и национально-культурной идентичности Азербайджана.

Гейдар Алиев ушел из жизни 12 декабря 2003 года в Кливлендской клинике США. Похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку.

Память о Гейдаре Алиеве

Традиционно в День Памяти Гейдара Алиева президент Ильхам Алиев посещает могилу отца на Аллее почетного захоронения. Вместе с ним дань памяти общенациональному лидеру отдают и другие представители азербайджанского руководства, военные, послы иностранных государств и гражданское общество.

Есть и другая традиция, которой 12 декабря следуют во всех странах, где проводятся вечера памяти Гейдара Алиева – в этот день люди, лично знавшие общенационального лидера Азербайджана, делятся воспоминаниями о нем. В свое время "Вестник Кавказа" при поддержке Фонда Гейдара Алиева подготовил книгу "Идущий впереди. К 90-летию Гейдара Алиева", где были собраны живые воспоминания ряда государственных деятелей со всего мира. Книга была издана в 2013 году.

Здесь мы приведем некоторые из этих воспоминаний.

Евгений Примаков

Легендарный российский дипломат, экс-глава МИД и экс-премьер РФ Евгений Примаков называл Гейдара Алиева безусловно выдающимся человеком, который "поднял Азербайджан, сделал его одной из самых развитых республик в стране".

"Он первый из Закавказья вошел в Политбюро, получил звание Героя Социалистического Труда. Это, возможно, даже вызывало ревность у его соседей. Однако выдвижение Алиева в Москву было заслуженным, правильным решением"

– Евгений Примаков

Примаков отмечал, что к общенациональному лидеру Азербайджана очень хорошо относился Юрий Андропов, который вскоре после назначения генсеком ЦК КПСС настоял на переводе Гейдара Алиева из АзССР в Москву для работы первым заместителем председателя Совета Министров СССР.

"Это было связано не только с выдающимися качествами Гейдара Алиева, но и с тем, что он возглавлял в свое время КГБ Азербайджана. Очевидно, это объяснялось и человеческими симпатиями к Гейдару Алиеву. Однажды (Алиев еще был Секретарем ЦК Компартии Азербайджана) мы ехали в машине, и в это время ему позвонил в машину Андропов, который отдыхал тогда на Северном Кавказе. Охранник и я вышли из машины. О чем они разговаривали, я не знаю, но сам факт, что Андропов ему позвонил, знаменателен"

– Евгений Примаков

В последний раз Евгений Примаков, уже будучи министром иностранных дел, встречался с Гейдаром Алиевым в годы его президентства в Азербайджанской Республике. Это было в разгар Карабахской войны, и Примакову предстояло провести обмен пленными между Азербайджаном и Арменией.

"Когда я приехал к Гейдару Алиевичу, он сказал: "Отпущу всех, кроме тех трех человек, которые сидят за убийство в камере смертников". Я говорю: "Гейдар Алиевич, тогда сорвется все, армянская сторона согласилась только на паритетный обмен, всех на всех". Он подумал – и в этом он весь! – и говорит: "Хорошо, я этих троих тоже отпущу!". Он знал, какую критику это вызовет у его оппонентов в Азербайджане, но сделал единственно верный и мудрый шаг – поступок подлинно выдающегося политика"

– Евгений Примаков

Шимон Перес

Легендарный израильский политик, экс-премьер-министр и экс-президент Еврейского государства, лауреат Нобелевской премии мира Шимон Перес характеризовал Гейдара Алиева как проницательного и сильного духом лидера.

"Он понимал, что в меняющемся мире ему придется подвергнуть Азербайджан глобальным влияниям, и, как он отметил в своей речи на одном из Всемирных экономических форумов: "Мы делаем первый шаг в направлении активной интеграции Азербайджана в мировую экономику, чтобы показать, что наша страна открыта для иностранных инвестиций, бизнеса и взаимовыгодного сотрудничества". Он быстро понял, что идти в ногу с мировой экономикой – означает процветание, а привязанность к ограниченной национальной экономике приведет к бедности"

– Шимон Перес

Израильский лидер познакомился с Гейдаром Алиевым на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где общенациональный лидер Азербайджана участвовал в связи с заключением "Контракта века".

"Нам представился случай провести уникальную беседу и информативный обмен мнениями по широкому спектру вопросов, актуальных для обеих сторон, которые вызвали во мне глубокое уважение к нему как к смелому и преданному лидеру своей страны, заботящемуся о будущем. Я был поражен его неиссякаемой решимостью добиться и обеспечить лучшее будущее для своего народа и страны путем способствования экономическому росту и открытия Азербайджана для нового и меняющегося мира, вкупе со свободой вероисповедания, бытовавшей в его президентство"

– Шимон Перес

Израильский политический деятель выражал уверенность в том, что благодаря политике Гейдара Алиева Азербайджан будет развиваться на протяжении многих и многих десятилетий.

"Учитывая основы, которые он заложил, признание, которое Азербайджан приобрел, и то, как он окреп благодаря нынешней политике, я думаю, что Азербайджан продолжит расти экономически, а его положение как важного игрока на международной арене упрочится, накапливая уважение международного сообщества и обеспечивая стабильность и процветание своего народа"

– Шимон Перес

Джордж Буш-старший

О достижениях, которых добился независимый Азербайджан благодаря Гейдару Алиеву, говорил и экс-президент США Джордж Буш-старший.

"Его личный вклад в установление дружеских отношений между Соединенными Штатами Америки и Азербайджаном, существующих в настоящее время, а также в сохранение независимости Азербайджана играет огромную роль. Решительность, которую он проявил в сфере достижения справедливого и длительного разрешения нагорно-карабахской трагедии путем мирных переговоров, сыграла огромную роль в установлении мира и стабильности в регионе"

– Джордж Буш-старший

41-й президент США добавлял, что труд Гейдара Алиева по выстраиванию оснований азербайджанской государственности обеспечил республике уверенный вход в новую суверенную жизнь в третьем тысячелетии.

"В то же время, его позиция и предпринимаемые действия сыграли первостепенную роль в привлечении иностранных инвестиций в больших объемах, которые укрепили экономическое положение Азербайджана. Эти достижения способствовали улучшению жизни миллионов азербайджанцев и создали все условия для вхождения Азербайджана в XXI век как независимого государства"

– Джордж Буш-старший

Ганс-Дитрих Геншер

Известный немецкий политик, многолетний глава МИД ФРГ Ганс-Дитрих Геншер подчеркивал, что Гейдар Алиев еще в советские времена заложил фундамент современного, независимого Азербайджана, причем в немалой степени заслуга общенационального лидера была в усилении идентичности азербайджанского народа через осознание его истории и культуры.

"Эти дальновидные шаги Гейдара Алиева возымели свой эффект после провозглашения независимости Азербайджана, создав принципиально иные, лучшие возможности для динамичного развития страны. Благодаря Гейдару Алиеву Азербайджан эффективно использовал "окно возможностей" новой политики Советского Союза во второй половине 80-х. Страна получила шанс встать на путь самостоятельного развития и не упустила его. Во все времена, в самых разных условиях политика Гейдара Алиева отличалась концептуальной ясностью, ответственностью и дальновидностью"

– Ганс-Дитрих Геншер

Геншер обращал внимание, что роль таких личностей в истории, как Гейдар Алиев и его сын Ильхам Алиев, невозможно переоценить, поскольку они напрямую повлияли на современное политическое и экономическое благосостояние Азербайджанской Республики.

"Азербайджану выпало редкое счастье: уже в первые годы независимости эту страну возглавил человек, который своим личным авторитетом, ясным пониманием целей и задач, решимостью и ответственностью производил неизгладимое впечатление на каждого, кто с ним встречался. Я говорю это, основываясь на личном опыте. Азербайджану повезло и в том, что преемник Гейдара Алиева, нынешний глава государства Ильхам Алиев открывает на созданной им основе новые перспективы для своей страны в нашем столь кардинально меняющемся мире"

– Ганс-Дитрих Геншер

Леонид Кучма

Экс-президент Украины Леонид Кучма оценивал Гейдара Алиева как одного из самых заметных лидеров на постсоветском пространстве.

"Он заложил основы государственности Азербайджана, выстроил устойчивую систему власти и до конца своих дней уверенно управлял страной. Будучи тяжело больным, Алиев сумел передать власть не просто своему сыну (как это упрощенно пытаются иногда преподносить), а, прежде всего, верному союзнику и единомышленнику. Тем самым были обеспечены стабильность и преемственность политического курса Азербайджана, который сегодня является авторитетной страной не только в Кавказском регионе. Все это говорит о Гейдаре Алиеве как о дальновидном стратеге и проницательном политике"

– Леонид Кучма

Александр Иванов

Руководитель Службы безопасности Гейдара Алиева, экс-гендиректор "Интерфакс-Азербайджан" Александр Иванов был одним из наиболее приближенных к общенациональному лидеру Азербайджана людей и вспоминал, как общенациональному лидеру Азербайджана нравилось встречаться и общаться с людьми.

"Некоторые руководители не любят спускаться на землю, а он никогда не проявлял пренебрежения к народу. Он Божий человек, уникальный. Его и его жены душевность и внимательность чувствовали все окружающие, все коллеги… Кстати, в нашей структуре, в "девятке" (сейчас ФСО) есть профессиональный термин – "хозяин". А мы почему-то Алиева все время отцом называли. И не только мы, служба охраны, но и другие. И так и осталось – Отец, Отец азербайджанского народа"

– Александр Иванов

Азербайджанская Республика и азербайджанский народ навечно сохранят память о великом лидере Гейдара Алиеве как об архитекторе их истории и современности.