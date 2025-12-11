Армения планирует покупать азербайджанское топливо

Баку и Ереван планируют сотрудничать по поставкам азербайджанского топлива, заявил вице-премьер Армении Григорян.

Между Азербайджаном и Арменией идет диалог о возможных поставках азербайджанского топлива, такое заявление сделал вице-премьер РА Мгер Григорян.

"Дальнейший процесс, связанный с топливом, уже находится в сфере сотрудничества частных экспортеров и импортеров, а условия возможных сделок будут рыночными"

– Мгер Григорян

Тем не менее, конкретные объемы поставок топлива, какие армянские компании будут закупать азербайджанскую нефть, и то, как цены на нее отразится на экономике – эти аспекты Григорян пока не уточнил.

По его словам, переговоры между сторонами уже ведутся, поэтому все детали обсуждаемой идеи будут позднее.

Также вице-премьер заявил о том, что обсуждение с Баку ведется и по экспорту других товаров.