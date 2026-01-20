Очередь в Верхнем Ларсе превысила 2 тыс фур

В пункте пропуска Верхний Ларс на границе России и Грузии скопилось более двух тысяч большегрузных автомобилей, при этом проезд по Военно-Грузинской дороге открыт.

Проезда через пограничный пункт пропуска Верхний Ларс ожидают более двух тысяч фур, рассказали в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

"На территории республики в настоящее время ждут своей очереди на проезд через государственную границу МАПП "Верхний Ларс" 2047 единиц большегрузного транзитного транспорта, в электронной очереди зарегистрировано 1625 машин"

– пресс-служба главы и правительства Северной Осетии

В то же время в сообщении подчеркивается, что транспорт по Военно-Грузинской дороге может перемещаться без ограничений. Полностью открыта и Транскавказская автомагистраль (Транскам).

На момент написания этого материала в электронной очереди на пункт пропуска Верхний Ларс насчитывалась 1321 машина.