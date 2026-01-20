Вестник Кавказа

Очередь в Верхнем Ларсе превысила 2 тыс фур

КПП Верхний Ларс
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
В пункте пропуска Верхний Ларс на границе России и Грузии скопилось более двух тысяч большегрузных автомобилей, при этом проезд по Военно-Грузинской дороге открыт.

Проезда через пограничный пункт пропуска Верхний Ларс ожидают более двух тысяч фур, рассказали в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

"На территории республики в настоящее время ждут своей очереди на проезд через государственную границу МАПП "Верхний Ларс" 2047 единиц большегрузного транзитного транспорта, в электронной очереди зарегистрировано 1625 машин"

– пресс-служба главы и правительства Северной Осетии

В то же время в сообщении подчеркивается, что транспорт по Военно-Грузинской дороге может перемещаться без ограничений. Полностью открыта и Транскавказская автомагистраль (Транскам).

На момент написания этого материала в электронной очереди на пункт пропуска Верхний Ларс насчитывалась 1321 машина.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
590 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.