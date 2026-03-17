МИД Катара предупредил о мировой угрозе энергетической безопасности

Израильские атаки на газовые объекты в Персидском заливе угрожают мировой энергетической безопасности, а также населению и окружающей среде. Об этом сообщил представитель МИД Катара Маджид аль Ансари.

Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари назвал удары по иранскому газовому месторождению Южный Парс безответственным шагом. Аль-Ансари подчеркнул опасность таких действий для населения региона и окружающей среды.

"Удары Израиля по объектам, связанным с иранским месторождение, Южный Парс, которое является продолжением катарского месторождения Северное, представляют собой опасный и безответственный шаг на фоне нынешней военной эскалации в регионе"

– Маджид бен Мухаммед аль-Ансари

Представитель внешнеполитического ведомства Катара указал на риски для мировой энергетической безопасности и экологии региона по причине атак на инфраструктуру. Дипломат напомнил о важности защиты населения в зоне конфликта.

"Мы вновь заявляем о необходимости избегать ударов по жизненно важным объектам и призываем к соблюдению международного права ради стабильности"

– Маджид бен Мухаммед аль Ансари

Участники противостояния должны проявлять сдержанность для предотвращения дальнейшей эскалации ситуации. Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подчеркнул необходимость совместной работы над сохранением безопасности в Персидском заливе.

Месторождение Северный и Южный Парс считается крупнейшим в мире. Площадь этого гигантского объекта превышает 9,7 тыс кв км. Газовые залежи располагаются в территориальных водах Катара и Ирана.

Ранее глава администрации района Ассаллуйе иранской провинции Бушер Эскандар Пасалар сообщил, что атаки привели к пожарам на нескольких участках.