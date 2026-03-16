Менее девяноста судов прошли через Ормузский пролив с начала обострения конфликта – СМИ

Менее девяносто кораблей пересекли Ормузский пролив за полмесяца на фоне военного конфликта США и Израиля против Ирана, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

За первую половину марта транзит через Ормузский пролив совершили почти 90 кораблей. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на аналитическую компанию Lloyds List Intelligence.

Трафик в проливе заметно снизился по причине военных действий США и Израиля против Ирана. До начала столкновений маршрут пересекали свыше ста судов ежедневно. За первые пятнадцать дней марта там прошло лишь 89 кораблей, включая 16 танкеров с нефтью. Примерно 20% этих судов имеют отношение к Ирану. Остальная часть трафика связана с партнерами из Греции и Китая.

Международные эксперты заявляют о создании безопасного коридора вдоль иранского побережья. Подобный маршрут позволяет Исламской Республике экспортировать свою нефть. Аналитики оценили объем вывезенного сырья с начала марта в 16 млн баррелей.

Официальный представитель иранского министерства иностранных дел Эсмаил Багаи подтвердил проход кораблей нескольких государств с разрешения Тегерана. Дипломат напомнил о праве своей страны принимать любые меры для обеспечения национальной безопасности и защиты водного пути от агрессоров.

Ранее СМИ писали о безопасном проходе пакистанского танкера. Индийские журналисты также подтвердили успешный транзит двух кораблей со сжиженным газом через Ормузский пролив.

Американские и израильские военные начали совместную операцию против Ирана в конце февраля. Удары пришлись по крупнейшим городам Исламской Республики, включая Тегеран. КСИР ответил масштабными атаками по израильской территории и американским объектам в нескольких арабских странах.

Генерал Эбрахим Джабари в начале марта предупреждал о возможном закрытии Ормузского пролива. Позже глава иранского дипломатического ведомства Аббас Аракчи опроверг эту информацию. Дипломат объяснил снижение трафика страхом экипажей перед возможными ударами конфликтующих сторон.