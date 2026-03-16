Менее девяноста судов прошли через Ормузский пролив с начала обострения конфликта – СМИ

За первую половину марта транзит через Ормузский пролив совершили почти 90 кораблей. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на аналитическую компанию Lloyds List Intelligence.
Трафик в проливе заметно снизился по причине военных действий США и Израиля против Ирана. До начала столкновений маршрут пересекали свыше ста судов ежедневно. За первые пятнадцать дней марта там прошло лишь 89 кораблей, включая 16 танкеров с нефтью. Примерно 20% этих судов имеют отношение к Ирану. Остальная часть трафика связана с партнерами из Греции и Китая.
Международные эксперты заявляют о создании безопасного коридора вдоль иранского побережья. Подобный маршрут позволяет Исламской Республике экспортировать свою нефть. Аналитики оценили объем вывезенного сырья с начала марта в 16 млн баррелей.
Официальный представитель иранского министерства иностранных дел Эсмаил Багаи подтвердил проход кораблей нескольких государств с разрешения Тегерана. Дипломат напомнил о праве своей страны принимать любые меры для обеспечения национальной безопасности и защиты водного пути от агрессоров.
Ранее СМИ писали о безопасном проходе пакистанского танкера. Индийские журналисты также подтвердили успешный транзит двух кораблей со сжиженным газом через Ормузский пролив.
Американские и израильские военные начали совместную операцию против Ирана в конце февраля. Удары пришлись по крупнейшим городам Исламской Республики, включая Тегеран. КСИР ответил масштабными атаками по израильской территории и американским объектам в нескольких арабских странах.
Генерал Эбрахим Джабари в начале марта предупреждал о возможном закрытии Ормузского пролива. Позже глава иранского дипломатического ведомства Аббас Аракчи опроверг эту информацию. Дипломат объяснил снижение трафика страхом экипажей перед возможными ударами конфликтующих сторон.