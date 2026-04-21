Около 85 тыс человек живут на освобожденных территориях Азербайджана

Число проживающих на освобожденных от оккупации землях Азербайджана на 1 мая 2026 года достигло порядка 85 тыс человек, такие данные приводятся в статье руководителя Администрации президента Азербайджана Самира Нуриева, приуроченной к 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера АР Гейдара Алиева.

В публикации говорится, что эти люди проживают, работают и учатся в более чем 40 населенных пунктах.

В статье также отмечено, что в рамках восстановления деоккупированных территорий и программы "Великое возвращение" были приняты генпланы восьми городов, детальные планы трех городов и градостроительные обоснования по 101 населенному пункту, в том числе селам и поселкам.

"Построены три современных аэропорта, проложены сотни километров автомобильных и железных дорог, возведены сотни мостов, десятки тоннелей и виадуков. Реализуются широкомасштабные проекты в сферах электроэнергетики, водоснабжения, а также в социальной и гуманитарной областях"

– Самир Нуриев