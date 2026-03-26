Переселение на освобожденные территории Азербайджана выйдет на пик в этом году

Пик переселения на освобожденные земли Азербайджана придется на 2026 год, сообщил специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

Он обратил внимание на продолжение интенсивных работ по восстановлению освобожденных территорий.

Спецпредставитель президента рассказал, что в Агдамский район переселят порядка 20 тыс человек, в Ходжавендский и Физулинский районы – примерно 15 тыс человек.

Эмин Гусейнов также сообщил, что на данный момент на освобожденные земли уже вернулись около 30 тыс бывших вынужденных переселенцев.

"На этих территориях живут, работают и учатся более 70 тыс человек"

– Эмин Гусейнов

Он добавил, что сегодня, 21 апреля, в город Агдам переселяются 92 семьи. Спецпредставитель президента подчеркнул, что этот процесс будет идти на протяжении всего года.