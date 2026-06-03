Путин оценил текущие отношения РФ с Азербайджаном и Арменией

Глава российского государства провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ. В ходе нее Владимир Путин прокомментировал текущее развитие отношений Москвы с Баку и Ереваном.

Президент России Владимир Путин дал оценку текущим отношениям РФ с двумя республиками Южного Кавказа – Азербайджаном и Арменией.

Во время встречи с руководителями международных информагентств, проходящей в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), он отметил, что у РФ и Азербайджана сложились хорошие отношения в различных сферах, включая экономику.

"Расцениваю как очень хорошие. У нас добрые отношения с Азербайджаном, всегда были и есть. И в экономике, и в политической сфере. Мы же пару лет назад подписали договор о стратегическом взаимодействии, так и развиваются отношения эти"

– Владимир Путин

Говоря об отношениях с Арменией, он подчеркнул, что РФ сохранит их вне зависимости от того, какой путь выберет республика.

"Мы сохраним нормальные отношения с Арменией, по какому бы пути она ни приняла решение идти"

– российский президент