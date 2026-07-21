Иран пока еще не готов к миру – США

Президент США не верит, что Иран готов заключить мир. Активный обмен ударами между двумя странами возобновился с 8 июля.

Иран пока что не готов к заключению мира с Соединенным Штатами. Такое заявление сделал 23 июля американский президент Дональд Трамп.

"Они хотели бы что-то предпринять, но я говорю, что они пока не готовы"

– глава Белого дома

Две недели назад президент США заявил о окончании действия соглашения о прекращении огня с Ираном, достигнутого в ночь с 17 на 18 июня. С 8 июля США провели несколько серий атак на Иран. В Центральном командовании ВС США пояснили, что пошли на эти шаги в ответ на атаки Ирана на торговые суда, пытавшиеся проплыть через Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по американским базам США, расположенным в странах Ближнего Востока.