Вестник Кавказа

Москва и Тегеран подтвердили приверженность Договору о стратегическом партнерстве

Москва и Тегеран подтвердили приверженность Договору о стратегическом партнерстве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин встретился с помощником главы МИД Ирана Манучехром Моради в Москве. Стороны подтвердили приверженность Договору о стратегическом партнерстве.

Помощник главы МИД Исламской Республики, гендиректор иранского МИД по странам Евразии Манучехр Моради был принят замглавы МИД России Михаилом Галузиным, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Также Моради провел консультации с руководством второго департамента Азии, второго, третьего и четвертого департаментов стран СНГ внешнеполитического ведомства России.

Пресс-служба уточнила, что стороны подтвердили приверженность Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и обсудили основные векторы развития отношений Москвы и Тегерана.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру тем, представляющих взаимный интерес. Стороны подтвердили приверженность развитию всего комплекса двусторонних отношений в соответствии с буквой и духом Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве"

— пресс-служба МИД РФ

Также, согласно комментарию внешнеполитического ведомства, Галузин и Моради коснулись темы Южного Кавказа, Центральной Азии, особое внимание было уделено урегулированию украинского конфликта.

"Достигнута договоренность о продолжении контактов по линии внешнеполитических ведомств двух стран"

 – пресс-служба МИД РФ

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