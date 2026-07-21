Москва и Тегеран подтвердили приверженность Договору о стратегическом партнерстве

Помощник главы МИД Исламской Республики, гендиректор иранского МИД по странам Евразии Манучехр Моради был принят замглавы МИД России Михаилом Галузиным, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
Также Моради провел консультации с руководством второго департамента Азии, второго, третьего и четвертого департаментов стран СНГ внешнеполитического ведомства России.
Пресс-служба уточнила, что стороны подтвердили приверженность Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и обсудили основные векторы развития отношений Москвы и Тегерана.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру тем, представляющих взаимный интерес. Стороны подтвердили приверженность развитию всего комплекса двусторонних отношений в соответствии с буквой и духом Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве"
— пресс-служба МИД РФ
Также, согласно комментарию внешнеполитического ведомства, Галузин и Моради коснулись темы Южного Кавказа, Центральной Азии, особое внимание было уделено урегулированию украинского конфликта.
"Достигнута договоренность о продолжении контактов по линии внешнеполитических ведомств двух стран"
– пресс-служба МИД РФ