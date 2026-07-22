Вестник Кавказа

Ядерное соглашение США и Саудовской Аравии. Новая конфигурация Ближнего Востока. Максим Шевченко

Соединённые Штаты подписали соглашение о сотрудничестве с Саудовской Аравией в сфере мирной атомной энергетики, открывающее американским компаниям широкие возможности для участия в саудовском атомном проекте.

Сделка рассчитана на 30 лет, и в том числе открывает Эр-Рияду путь к обогащению урана, что в свою очередь ставит под угрозу возможное перемирие с Ираном.  

О том, как соглашение между США и Саудовской Аравией может повлиять на баланс сил в регионе Ближнего Востока поговорили историк, журналист Эльмар Гусейнов и эксперт Максим Шевченко. 

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