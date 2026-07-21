Дагестан и Беларусь внедрят стандарты халяль на туристических объектах

Власти Дагестана и Беларуси на рабочей встрече обсудили новые возможности для развития взаимных туристических потоков и внедрение стандартов халяль на объектах.

Дагестан и Беларусь намерены расширить сотрудничество в сфере туризма по итогам прошедшей в республике рабочей встречи. Об этом сообщила пресс-служба Минтуризма РД.

Врио министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмин Мерданов и директор Национального агентства по туризму Беларуси Кирилл Машарский обсудили совместные проекты на площадке отеля Azimut.

К 2026 году стороны планируют совместно развивать санаторно-курортную сферу и формировать новые турпродукты. Также обсуждался запуск пресс-туров, молодежных патриотических маршрутов и внедрение стандартов халяль на белорусских объектах.

"Особое внимание было уделено вопросам внедрения стандартов халяль в ряде туристских объектов Республики Беларусь, разработке патриотических туристских маршрутов для школьников и студенческой молодежи, а также организации взаимных ознакомительных пресс-туров для представителей туристической индустрии и средств массовой информации"

- Минтуризма Дагестана

Делегация Беларуси также осмотрела строящиеся объекты особой экономической зоны "Каспийский прибрежный кластер" в Дербентском районе. Будущий курорт предусматривает строительство объектов на 7,2 тыс номеров для размещения 14,5 тыс человек.