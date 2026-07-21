Граждане США выступают за продолжение войны с Ираном – Трамп

Американский президент заявил о том, что граждане его страны не возражают против дальнейшего ведения войны с Ираном.

Американцы не против того, чтобы конфликт в Иране продолжался, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Об этом он сказал в ходе беседы с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

При этом он подчеркнул, что граждане его страны не довольны слишком высокими ценами на бензин.

"Только что был обнародован (новый - ред.) опрос (общественного мнения на этот счет - ред). Американцы не хотят, чтобы были высокие цены на бензин, но они не против войны. Опрос показал это совершенно ясно"

— Дональд Трамп

Также американский лидер отметил, что "никто хочет, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие", в том числе и американцы.

Кроме того, Трамп заявил, что вскоре Иран ожидает новая масштабная волна ударов.

"Они (иранцы - ред.) заплатят большую цену"

– Дональд Трамп

Однако подробностей о дальнейших планах военного командования США в отношении Исламской Республики Трамп не раскрыл.