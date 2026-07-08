Новак заявил о стабилизации ситуации на российском топливном рынке

Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам правительственного совещания заявил о частичной стабилизации ситуации на внутреннем рынке и снятии ограничений на отпуск топлива в ряде регионов.

Российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире программы "Вести".

По его словам, запрет экспорта нефтепродуктов, увеличение объемов производства, импорт и перенос сроков ремонта заводов позволили стабилизировать ситуацию в нескольких регионах, где сейчас снимаются ограничения на отпуск топлива, уменьшаются очереди и растет число работающих заправок.

Для снабжения сельскохозяйственных производителей власти привлекут к доставке региональных операторов, которые обеспечат баланс спроса и поставок от нефтяных компаний, сообщил Александр Новак.

"Конечно, в отдельных регионах сегодня сохраняется напряженная ситуация, и в ручном, точечном режиме сегодня с компаниями обсуждали, как наполнить эти регионы нефтепродуктами"

- Александр Новак

Напомним ранее вице-премьер объяснял летние перебои с поставками топлива в стране изменениями в логистике и локальным дефицитом на отдельных заправках.