Разведка Израиля считает, что ядерные центрифуги Ирана спрятаны под горой Пикакс

Ядерные центрифуги Ирана могут быть спрятаны неподалеку от Натанза, под горой Пикакс, в новом комплексе, считают в Израиле.

В новом иранском подземном комплексе под горой Пикакс могут находиться тысячи центрифуг для обогащения урана, считают в разведке Израиля, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на израильские и американские официальные лица.

Сообщается, что иранская сторона могла переместить туда центрифуги прошлой осенью, после того, как в июне была произведена бомбардировка основных ядерных объектов Фордо, Натанз и Исфахан. Комплекс под горой Пикакс, который Исламская Республика начала строить в 2020 году, не пострадал в результате ударов. Он находится под скалой – на глубине 100-150 метров.

Разведданные о горе Пикакс были переданы Израилем Вашингтону. В Израиле и США на основе этих данных видят угрозу в том, что Иран может возобновить ядерную программу на новой площадке.