Пезешкиан поздравил Испанию с победой на чемпионате мира по футболу

Президент ИРИ Масуд Пезешкиан поздравил Испанию с триумфом на чемпионате мира по футболу в США.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан направил поздравительное послание в адрес правительства и народа Испании по случаю победы европейской сборной на чемпионате мира по футболу в США.
"Радость народа и правительства дружественной Испании — это радость народа и правительства Ирана"
– Масуд Пезешкиан
Ранее поздравления Мадриду направило МИД Ирана. Отметим, что сборная Испании в финале ЧМ-2026 обыграла Аргентину со счетом 1:0. Европейская команда стала двукратным чемпионом мира.
Сборная Ирана завершила выступление на мировом первенстве на стадии группового этапа, сыграв все три матча вничью.