Пезешкиан поздравил Испанию с победой на чемпионате мира по футболу

Президент ИРИ Масуд Пезешкиан поздравил Испанию с триумфом на чемпионате мира по футболу в США.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан направил поздравительное послание в адрес правительства и народа Испании по случаю победы европейской сборной на чемпионате мира по футболу в США.

"Радость народа и правительства дружественной Испании — это радость народа и правительства Ирана"

– Масуд Пезешкиан

Ранее поздравления Мадриду направило МИД Ирана. Отметим, что сборная Испании в финале ЧМ-2026 обыграла Аргентину со счетом 1:0. Европейская команда стала двукратным чемпионом мира.

Сборная Ирана завершила выступление на мировом первенстве на стадии группового этапа, сыграв все три матча вничью.