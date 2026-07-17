Ночная атака США на Иран завершилась

В ночь на 20 июля была проведена новая волна ударов США по Ирану, следует из сообщения Центрального командования ВС США (CENTCOM).
Эта ночная атака стала девятой подряд.
"Силы CENTCOM нанесли удары по иранским военным командным пунктам, объектам противовоздушной обороны и берегового наблюдения, морским объектам, пусковым площадкам ракет и беспилотников, а также сетям связи"
– CENTCOM
Американские военные предпринимают усилия по ослаблению возможности Ирана атаковать торговые суда в Ормузском проливе.
По данным иранского телеканала Press TV, этой ночью авиаудары наносились в том числе по Тебризу на северо-западе Ирана. Также удары были выполнены по целям в Бушере, Сирике, Конараке, Бендер-Хомейни и других городах на юге страны.