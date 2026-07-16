США переправили через Ормуз уже четыре судна после восстановления блокады

Центральное командование ВС США сообщило о том, что после возобновления морской блокады Ирана перенаправило уже 4 судна через Ормузский пролив.

После восстановления блокады судоходства в Ормузском проливе Вашингтон перенаправил через его территорию уже четыре судна, такое заявление было опубликовано Центральным командованием ВС США (CENTCOM).

Уточняется, что американские вооруженные силы вывели из строя один из танкеров и высадились на борт другого для обеспечения условий блокады.

"За первые три дня с момента восстановления блокады военные США перенаправили четыре коммерческих судна, вывели одно из строя и высадились на борт одного, чтобы гарантировать соблюдение (блокады - ред.)"

— Центральное командование ВС США (CENTCOM)

Кроме того, в ведомстве заявили о том, что нефтяной танкер Lexie, направлявшийся в иранский порт, был поражен американской ракетой Hellfire.