Пляжи Темрюкского района на Кубани очистили от нефти

Оперштаб Краснодарского края сообщил о полном завершении сбора мазута с береговой линии в Темрюкском районе.
Береговая линия Темрюкского района Краснодарского края полностью очищена от нефтепродуктов, сообщила пресс-служба оперштаба региона.
Отмечается, что новых выбросов мазута в Черное море не обнаружили, пляжи полностью готовы к эксплуатации.
"Береговую линию между поселком Кучугуры и станицей Голубицкой очистили от нефтепродуктов. Работы в Темрюкском районе полностью завершены. По результатам ежедневного мониторинга, новых выбросов там не зафиксировали"
– оперштаб
В работе были задействованы более 118 человек из числа добровольцев, привлечено 19 единиц техники.
Напомним, в результате пожара в морком порту Таганрога произошло возгорание нефтепродуктов.