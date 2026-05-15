Вестник Кавказа

Пляжи Темрюкского района на Кубани очистили от нефти

Закат на море
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Оперштаб Краснодарского края сообщил о полном завершении сбора мазута с береговой линии в Темрюкском районе.

Береговая линия Темрюкского района Краснодарского края полностью очищена от нефтепродуктов, сообщила пресс-служба оперштаба региона.

Отмечается, что новых выбросов мазута в Черное море не обнаружили, пляжи полностью готовы к эксплуатации.

"Береговую линию между поселком Кучугуры и станицей Голубицкой очистили от нефтепродуктов. Работы в Темрюкском районе полностью завершены. По результатам ежедневного мониторинга, новых выбросов там не зафиксировали"

– оперштаб

В работе были задействованы более 118 человек из числа добровольцев, привлечено 19 единиц техники.

Напомним, в результате пожара в морком порту Таганрога произошло возгорание нефтепродуктов.

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