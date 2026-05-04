Вестник Кавказа

Спрос на летний отдых в Туапсе упал из-за разлива нефтепродуктов

Абхазия
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Бронирования на лето в Туапсе сократились на 10–50% из-за разлива нефтепродуктов, на фоне чего отели и туроператоры снижают стоимость проживания для привлечения туристов.

В Туапсинском районе зафиксировано падение спроса на летний отдых в пределах 10–50% относительно показателей прошлого года. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

В связи со сложившейся ситуацией гостиницы начали предлагать скидки на размещение в размере 10–20%, стараясь восстановить турпоток к началу высокого сезона. Падение спроса особенно заметно в июне, при этом часть туристов переориентируется на Анапу, Геленджик и Крым.

В РСТ уточняют, что в поселках Ольгинка и Новомихайловское загрязнений на пляжах нет, но темпы бронирования там также замедлились.

Напомним, разлив нефтепродуктов в Туапсе произошел в апреле-мае 2026 года на нефтеперерабатывающем заводе и морском терминале. Глава Туапсинского района заявил, что пляжи планируют полностью очистить к 1 июня, когда официально стартует курортный сезон.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
705 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.