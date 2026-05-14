Требования для проведения справедливых выборов назвала оппозиция в Грузии

"Альянс оппозиции" озвучил ряд условий для свободных выборов в Грузии. Одно из них предполагает отмену запрета голосования для избирателей, которые находятся за пределами страны.

Для проведения свободных и справедливых выборов в Грузии должны быть выполнены шесть требований. Об этом сообщили 15 мая в "Альянсе оппозиции".

Выступая на брифинге, представитель партии "Коалиция за перемены" Тенго Тевзадзе отметил, что в первую очередь необходимо выпустить на свободу политических заключенных, прекратить политически мотивированные уголовные дела и отменить репрессивные законы, разрушившие и создавшие угрозу демократическим институтам – критическим СМИ, политическим партиям и группам гражданского общества. Под репрессивными законами имеются в виду ужесточение правил работы СМИ, уголовное наказание за оскорбление чиновников, ужесточение правил проведения протестных акций и закон об "иноагентах".

Кроме того, "Альянс оппозиции" выступает за отмену запрета голосования для избирателей, находящихся за пределами Грузии, и за создание в судах коллегии по рассмотрению избирательных споров.

Еще одно требование заключается в формировании избирательных комиссий по результатам выборов 2020 и 2024 годов. Это позволит оказаться в избирательных комиссиях не только оппозиционным партиям, работающим в парламенте нынешнего созыва, но и большей часть оппозиционных партий, в том числе "Единому национальному движению", "Гирчи" и "Лело".

Помимо этого, в "Альянсе оппозиции" отмечают, что необходимо открыть список избирателей и сделать возможной проверку участия избирателя в выборах, а при проведении выборов с использованием электронных технологий необходимо определить обязательность изучения и проверки (аудита) аппаратов и процедуры голосования.

Ожидается, что эти требования будут выдвинуты на акции оппозиции 26 мая.

Напомним, следующий парламентские выборы в Грузии состоятся в 2028 году.