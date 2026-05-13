Россия – надежный продавец нефти нефтепродуктов, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с представителями СМИ.

Он отметил, что несмотря на кризисную ситуацию, возникшую в регионе Ближнего Востока, Россия остается одним из самых крупных экспортеров энергоресурсов на мировые рынки, выполняя все свои обязанности.

"Россия продолжает оставаться продавцом нефти и нефтепродуктов. Надежным продавцом, который всегда выполняет свои обязанности"

– Дмитрий Песков

Представитель Кремля подчеркнул, что желающих приобретать российские энергоресурсы остается очень много, несмотря на все ограничения.

"Что касается покупок энергоресурсов, вы знаете, что очень много желающих приобретать наши энергоресурсы вне зависимости от разных незаконных ограничений, которые действуют в отношении нашей нефти, с которыми мы не согласны и которые мы не приемлем"

– Дмитрий Песков

Энергорынок в настоящее время очень подвижен, заключил пресс-секретарь.