Более 200 электроподстанций отремонтируют в Северной Осетии

В Северной Осетии специалисты филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" в 2026 году проведут плановый ремонт 223 трансформаторных подстанций. Об этом сообщает пресс-служба электросетевой компании.
Наибольший объем работ запланирован в Моздокском районе республики, где энергетики обновят 42 энергообъекта. Также ремонт пройдет на 38 трансформаторных подстанциях во Владикавказе и на 34 - в Алагирском районе.
По данным пресс-службы, в ходе работ технические специалисты выполнят ремонт силовых трансформаторов и выключателей. Кроме того, устаревшие элементы систем защиты и автоматики будут заменены на современные аналоги российского производства.
Отметим, что ПАО "Россети Северный Кавказ" осуществляет передачу электроэнергии по сетям напряжением от 0,4 кВ до 110 кВ, а также обеспечивает технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на всей территории Северо-Кавказского федерального округа.