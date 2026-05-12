Шио III проведет первую праздничную литургию 17 мая

Глава Грузинской православной церкви, Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III проведет первую праздничную литургию в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси 17 мая, когда в Грузии отмечается День святости семьи. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте службы по связям с общественностью патриархии.

В нем говорится также, что на богослужение приглашены делегации поместных православных церквей, которые приехали в Грузии на интронизацию патриарха. Кроме того, на литургии будут присутствовать представители духовенства и монашества ГПЦ.

В то же время состоится традиционное праздничное шествие. Его участники пройдут от храма Кашвети до собора Святой Троицы. В событии будут участвовать приходы, их настоятели и воскресные школы. Шествие стартует в 11.00 по местному времени (10.00 мск)ю

"По прибытии в собор участников молитвенного шествия благословит Католикос-Патриарх всея Грузии"

– патриархия

Напомни, что День святости семьи был учрежден Католикосом-Патриархом Грузии Илией III в 2014 году. С позапрошлого года это официальный выходной, он имеет статус государственного праздника.