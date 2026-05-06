Небо Армении становится международным воздушным коридором

Вооруженное противостояние США и Ирана в Персидском заливе неожиданно вылилось в весьма ощутимые прибыли для бюджета Армении: из-за закрытия иранского неба для авиакомпаний многих стран стало более востребованным воздушное пространство страны.

Ежедневные сборы за аэронавигационное обслуживание полетов через Армению выросли примерно на 1120 евро в марте по сравнению с январем 2026 г, сообщили в министерстве территориального управления и инфраструктур Армении, передает Sputnik Армения.

Так, только с 1 марта по 20 апреля число транзитных рейсов через воздушное пространство Армении увеличилось по сравнению с первыми двумя месяцами 2026 г. в среднем на 43 полета в день, сообщили в ЗАО "Армаэронавигация".

"Средние ежедневные поступления за аэронавигационное обслуживание магистральных полетов в январе 2026 года составили 29253 евро, а в марте - 30 374 евро"

Напомним, ранее мы писали о том, что Тегеран обсуждает аспекты возвращения полетной программы с иностранными авиакомпаниями. Ряд авиаперевозчиков уже выразили готовность восстановить рейсы в Иран. Иранские авиакомпании уже выполняют международные рейсы, а ситуация в воздушной гавани иранской столицы нормальная, запретов на полеты нет.