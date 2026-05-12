Порт Сухума готов к приему "Комет" из Сочи – навигация начнется 15 мая

Уже в мае "Кометы" свяжут Сочи и Сухум. Первый рейс запланирован на 15 мая. В порту Сухума создан пункт погранконтроля.

Попасть из Сочи в Абхазию по морю можно будет с середины мая по конец октября, "Комета" будет запущена 15 мая, рассказал замгендиректора по коммерческой работе "Абхазского морпароходства" Адамыр Габуния.

"В летний пиковый сезон скорее всего "Комета" будет самым быстрым видом транспорта, который доставит с комфортом еще и с таким красивым пейзажем нашего побережья"

– Габуния

К приему иностранных туристов готов терминал Сухумского морского порта, он был переоборудован для осуществления пограничного контроля.

"Установлено новое ограждение, усилена система видеонаблюдения для разделения зон, где есть пограничный таможенный контроль на причале и для того, чтобы создавать удобства для всех жителей и гостей столицы, доступ ко всей остальной инфраструктуре"

– Габуния

На обратном пути пограничный таможенный контроль проводится при выходе из морского порта Сочи, уточнил он.

"Комета" из Сочи в Сухум будет курсировать каждый вторник и пятницу, время в пути 2-2,5 часа, отправление из Сочи в 09:00. Цена билета составляет 2800 рублей в одну сторону, приобрести билеты можно онлайн или в кассе порта.