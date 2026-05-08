Правительство Дагестана возглавил Магомед Рамазанов

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Депутаты Народного собрания Дагестана сегодня на своем очередном заседании единогласно утвердили кандидатуру Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства республики.

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин сегодня на очередном заседании Народного собрания (парламента) республики представил на рассмотрение народных избранников кандидатуру Магомеда Рамазанова, предложив избрать его на должность председателя правительства.

Тайное голосование проходило в электронной форме, при этом все присутствующие на сессии депутаты, 81 человек, поддержали Рамазанова, проголосовав "за", сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Напомним, ранее мы писали о том, что 6 мая временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин своим указом отправил в отставку правительство республики, а также назначил Магомеда Рамазанова врио премьер-министра. Ранее он занимал должность заместителя полномочного представителя президента РФ в СКФО, сообщение об этом было опубликовано на странице правительства в социальной сети.

