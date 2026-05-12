Поставки лекарств из США в РФ выросли в 300 раз

Российские поставщики увеличили закупки лекарств в США в 300 раз в марте. Поставка стали крупнейшей с 2023 года.

Россия нарастила импорт лекарств из США в 300 раз в марте этого года. Поставки составили свыше $3 млн, передает американская статслужба. 

Отметим, что аномальное увеличение поставок в марте объясняется рекордным падением импорта лекарств в феврале, когда РФ закупила американских лекарств всего на $10 тыс. 

Мартовская закупка стала максимальной с сентября 2023 года, когда Россия закупила лекарств почти на $9 млн.  

Несмотря на взрывной рост поставок, российский импорт составил менее 1% от общего объема поставок американских лекарств за границу.  Лидером по закупкам лекарств из США является Бразилия, на долю которой приходится около 14% импорта. 

