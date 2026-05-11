Иран готов к новому витку эскалации – СМИ

Иран, вопреки заявлениям президента США Дональда Трампа, вполне готов к новому витку эскалации на Ближнем Востоке, если США все же решатся на такой поворот событий, утверждает газета New York Times со ссылкой на данные американской разведки.

Тегеран сохранил около 70% своего ракетного арсенала и восстановил доступ к большинству (30 из 33) пусковых площадок в районе Ормузского пролива, а также почти к 90% своих подземных хранилищ и пусковых установок по всей стране, пишет издание, передает РИА Новости.

Новые данные разведки свидетельствуют о том, что американский лидер и его военные советники явно переоценили масштаб ущерба, нанесенного иранским ракетным объектам и недооценили стойкость Ирана и его способность к быстрому восстановлению.

При этом Трамп сам заявляет о том, что действующий режим прекращения огня в конфликте с Ираном крайне хрупок и находится в невероятно слабом состоянии.

Напомним, ранее мы писали о том, что Иран передал пакистанским посредникам условия для возобновления контактов с представителями США. Тегеран хочет добиться отмены антииранских санкций, высвобождения замороженных иранских средств и окончания войны на всех фронтах, особенно в Ливане. Кроме того, Исламская Республика рассчитывает получить компенсацию за ущерб, причиненный ей в ходе войны, и на признание ее права на суверенитет над Ормузским проливом.