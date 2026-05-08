Путин назначил семь новых судей в Дагестане

Владимир Путин указом утвердил назначение семи новых судей в Дагестане. Двое из них будут занимать должности председателей судов, также произведено назначение в Верховный суд республики.

"Новых руководителей получили два суда республики: председателем Акушинского районного суда стал Тимур Исмаилов, а Дербентский городской суд возглавил Максим Юрин. Также назначены судьи в районные суды Махачкалы и республики: Елена Курбанова (Кизлярский район), Артур Маллаев (Кировский район Махачкалы), Виктория Васильева (Ленинский район Махачкалы) и Расул Магомедов (Новолакский район)"

Кроме того, должность судьи в Верховном суде Дагестана получил Виталий Мартышкин.

Отметим, что 5 мая Александр Гудимов стал врио председателя Верховного суда Дагестана. Ранее Верховный суд Дагестана возглавлял Федор Щукин, который получил пост врио главы республики.